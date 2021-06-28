تراند الفن: المؤبد لعاطل قتل طليقته أمام زوجها الثاني في العاشر من رمضان

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي ومحمد سامي بده، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الاثنين، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 2383 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، بقتل طليقته أمام زوجها الثاني داخل مسكنهما بمنطقة عمارات “مصر الحجاز”، بالحي الحادي عشر بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

تعود تفاصيل القضية ليوم الاثنين 16 ديسمبر قبل الماضي، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل ربة منزل تُدعى “إيمان.أ.ي.ع” 32 سنة، داخل مسكنها بالحي الحادي عشر، عمارات “مصر الحجاز”، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجني عليها، ويُدعى “عبدالله.ح.أ” عامل بشركة، والذي قتلها أمام أعين زوجها الثاني، فيما جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بوجود خلافات بينه وبين طليقته (المجني عليها)، لافتًا إلى أن زواجهما أسفر عن طفلين.

“خدت فلوس الغُربة واشترت شقة تتجوز فيها بعد ما حكمت لها المحكمة بالطلاق مني”، جملة مُقتضبة لخّص بها المتهم الأسباب التي دفعته للخلاص من طليقته، قبل أن يُشير إلى أن المجني عليها لم تراعِ غربته لأكثر من اثني عشر عامًا للعمل بإحدى الدول العربية، إذ راحت تجمع الأموال التي يُرسلها واشترت بها الشقة التي تزوجت فيها من زوجها الثاني بعدما حكمت المحكمة لها بأحقيتها في الطلاق وقبول دعوى الخُلع من المتهم، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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