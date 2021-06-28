نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا extra في السعودية ارخص عروض الجوالات والشاشات الذكية من اكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا extra في السعودية من اوفر العروض في السعودية، ويُعد اكسترا أحد أكبر المتاجر الإلكترونية والتي تخدم جميع أنحاء ومناطق المملكة، وفي عروض شهر يونيو 2021 والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، تتضمن ارخص عروض الجوالات وأجهزة ابل آيفون بمختلف إصداراتها وتعدد ألوانها؛ لكي تختاروا منها ما يتناسب مع حاجاتكم في الهاتف الذكي، وتُعد عروض شاشات اكسترا أحد أقوى عروض الصيف المميزة وخاصةً في شهر يونيو، حيث يقدم متجر اكسترا extra أقوى الخصومات والتخفيضات على اسعار الشاشات الذكية والسينمائية، والتي تزداد نسبة مبيعاتها خاصةً في فصل الصيف مع الإجازة الصيفية، حيث تكثر التجمعات العائلية وتزداد المتعة مع المشاهدات العائلية للبرامج التلفزيونية المفضلة، وإليكم أقوى العروض.

عروض اكسترا extra

يتميز متجر اكسترا الالكتروني بمكانة عالية في المملكة السعودية، وذلك لما يقدمه من خدمات تقسيط اكسترا وخدمات الدفع عند الاستلام، بالإضافة إلى اكتساب ثقة العملاء فيما يتعلق بجودة الأجهزة والإلكترونيات المعروضة على الموقع الإلكتروني، أو فيما يتعلق بما يعرضه في كتالوج اكسترا الشهري، والذي يضم كافة أنواع الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة، والتي تلبي إحتياجات العملاء من مستخدميها وتجعل حياتهم أسهل وأكثر متعة، ومن أوفر عروض آيفون اكسترا خصومات ايفون 12 برو، بالإضافة إلى ايفون 12 برو ماكس الذي يتمتع بإمكانيات لا منافس لها من حيث الجودة وكفاءة الجهاز، وإليكم ارخص عروض الجوالات من extra:

جهاز آيفون 12 برو باللون الأبيض أو الرمادي ذاكرة داخلية 512 جيجابايت بسعر 5999 بدلًا من 6199 ريال سعودي.

آيفون 12 برو ذاكرة داخلية 256 جيجابايت بسعر 4899 بدلًا من 5199 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 برو 128 جيجابايت 4499 بدلًا من 4699 ريال سعودي.

عرض ايفون 12 برو ماكس الإصدار 512 جيجابايت بسعر 6499 بدلًا من 6699 ريال سعودي.

خصم على ايفون 12 برو ماكس إصدار 256 جيجابايت بسعر 5399 بدلًا من 5699 ريال سعودي.

ايفون 12 برو ماكس إصدار 128 جيجابايت بسعر 4899 بدلًا من 5199 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا

تمكنت شركة آبل من تكوين جدار متين من الثقة مع مستخدمي أجهزة آبل آيفون المميزة، وعملت الشركة على تطوير بعض إصدارات ايفون الحديثة تنافس بإمكانياتها المذهلة ومواصفاتها عالية الجودة أفضل الشركات العالمية لإنتاج الجوالات والهواتف الذكية، كما تتمتع إصدارات آيفون 11، 12، 12 برو و 12 برو ماكس لتتمتع بذاكرة عشوائية كبيرة الحجم نسبيًا، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تتسع لحاجات المستخدمين حديثًا، ومن أفضل عروض ايفون اكسترا:

عرض على ايفون 12 الإصدار 256 جيجابايت بسعر 4399 بدلًا من 4549 ريال سعودي.

ايفون 12 الإصدار 128 جيجابايت بسعر 3799 بدلًا من 4049 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 الإصدار 64 جيجابايت 3499 بدلًا من 3799 ريال سعودي.

جهاز ايفون 12 ميني الاصدار 256 جيجابايت بسعر 3899 بدلًا من 4049 ريال سعودي.

اكسترا extra

إذا كنت تبحث عن أحد الشاشات الذكية كبيرة الحجم والملائمة للعديد من مساحات كلًا من الغرف الصغيرة والكبيرة، فإليك أوفر عروض الشاشات المميزة التي تتميز بجودة علامتها التجارية وجودة إمكانياتها الإلكترونية والتقنية، الذي يجعلها تعمل بأكثر من وظيفة في آنٍ واحد، وتُعد شركة سامسونج SAMSUNG و إل جي LG وسوني SONY أحد أفضل الشركات الرائدة في مجال تصنيع وإنتاج الشاشات، وقد حازت على إعجاب المليارات حول العالم وتُعرف بجودتها الممتازة من حيث الخامات المستخدمة في التصنيع أو جودة عمل أجهزتها المتنوعة، وإليكم صور تخفيضات اكسترا على اسعار الشاشات بمختلف الأنواع والأحجام فيما يلي:

شاشة سامسونج الذكية 65 بوصة، 2 مدخل USB، و 3 مدخل HDMI بسعر حصري 3899 بدلًا من 7399 ريال سعودي.

عرض شاشة سامسونج الذكية 60 بوصة، 2 مدخل USB و 3 مداخل HDMI بسعر 4199 بدلًا من 5999 ريال سعودي.

خصم خاص على شاشة سامسونج 82 بوصة الذكية بسعر 7919 بدلًا من 13999 ريال سعودي.

شاشة سوني 65 بوصة الذكية مزودة بمدخلين USB و 4 مداخل HDMI بسعر 3599 بدلًا من 4999 ريال سعودي.

لمحبي الشاشات السينمائية شاشة سوني 75 بوصة الذكية بسعر 6999 بدلًا من 11999 ريال سعودي.

كنتم مع مجموعة من أقوى خصومات وتخفيضات اكسترا extra، والتي تسري في الشهر الجاري وتنتهي بنهايته، بينما تتوالى عروض الصيف والتخفيضات والخصومات بمختلف متاجر السعودية بجميع مناطق المملكة، نتابعها معكم في تقارير مفصلّة فتابعونا.