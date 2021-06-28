فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 مساءً - أعلن الموزع الموسيقي حمادة البيلي، مؤسس فريق “سبايس ميكس” والشهير بأغنية “بابا فين”، الانتهاء من تجهيز الألبوم الغنائي الجديد “سنة أولى جواز”، بعد آخر ألبوماته الذي طرح منذ 3 سنوات وكان يحمل اسم 3 مرات.
وأشار البيلي إلى أنه من المقرر طرح الألبوم الغنائي الجديد لفريق سبايس ميكس، خلال شهرين.
ويضم ألبوم “سنة أولى جواز”، 14 أغنية، منها: “سنة اولي جواز، حبيبي دلعني، الواد زي القمر، إنتي في سكه وأنا في سكة، علي وضعك، راح، شوفي الفرق، خليك ورا الكداب”.
وأشار البيلي إلى أن الألبوم صيفي ويتميز بالإيقاع السريع في معظم أغانيه، والألبوم من كلمات “سيد علي، أحمد علاء الدين، أحمد حبيب، رامي أمين، أحمد تبارك، محمد ملك”، والتوزيع الموسيقي للألبوم بالكامل “حمادة البيلي”.
وأضاف أن الأغاني من ألحان محمد رحيم، أحمد البرازيلي، محمود الحسيني، محمد غريب، أحمد يوسف، بدر مصطفى، علي الخواجة”.
وكان فريق سبايس ميكس قد أحيا حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية في دورته 22، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من جانب الحضور من الجنسيات العربية والأجنبية المختلفة.
وتكون فريق سبايس مكس منذ 10 سنوات عن طريق الموزع الموسيقى حمادة البيلي الذي كان حلمه تكوين فريق أطفال عالمي ينافس الفرق الكبيرة فقام بتكوين الفريق وأطلق عليه “سبايس بيبي”.
وكانت بداية تعارف الناس بالفريق في أغنيته الشهيرة “بابا فين”، التي حققت نجاحًا تخطي حدود الوطن العربي، ثم توالت الأعمال الناجحة مثل اغنية “و أو ا وشيواوا”، والعديد من الأعمال الناجحة، ثم قاموا ببطولة أول عمل سينمائي لهم وهو فيلم “شبر ونص وقد لقى نجاح وفى أثناء ذلك قام الفريق بالعديد من الحفلات داخل وخارج الوطن العربي وتم تكريمه في أكثر من جهة من قبل رؤساء ووزراء ومسئولين إعلاميين، وحصل الفريق على المركز الثالث على مستوى العالم كأفضل ثالث فريق غنائي استعراضي في العالم وكان ذلك في إحدى المسابقات الغنائية الاستعراضية العالمية في لاس فيجاس بأمريكا ثم قام الموزع الموسيقى حماده البيلي بتغيير أسم الفريق إلى سبايس مكس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فريق “بابا فين” يستعد لطرح ثاني ألبوماته “سنة أولى جواز” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.