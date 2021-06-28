تراند الفن: فريق “بابا فين” يستعد لطرح ثاني ألبوماته “سنة أولى جواز”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 07:09 مساءً - أعلن الموزع الموسيقي حمادة البيلي، مؤسس فريق “سبايس ميكس” والشهير بأغنية “بابا فين”، الانتهاء من تجهيز الألبوم الغنائي الجديد “سنة أولى جواز”، بعد آخر ألبوماته الذي طرح منذ 3 سنوات وكان يحمل اسم 3 مرات.

وأشار البيلي إلى أنه من المقرر طرح الألبوم الغنائي الجديد لفريق سبايس ميكس، خلال شهرين.

ويضم ألبوم “سنة أولى جواز”، 14 أغنية، منها: “سنة اولي جواز، حبيبي دلعني، الواد زي القمر، إنتي في سكه وأنا في سكة، علي وضعك، راح، شوفي الفرق، خليك ورا الكداب”.

وأشار البيلي إلى أن الألبوم صيفي ويتميز بالإيقاع السريع في معظم أغانيه، والألبوم من كلمات “سيد علي، أحمد علاء الدين، أحمد حبيب، رامي أمين، أحمد تبارك، محمد ملك”، والتوزيع الموسيقي للألبوم بالكامل “حمادة البيلي”.

وأضاف أن الأغاني من ألحان محمد رحيم، أحمد البرازيلي، محمود الحسيني، محمد غريب، أحمد يوسف، بدر مصطفى، علي الخواجة”.

وكان فريق سبايس ميكس قد أحيا حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية في دورته 22، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من جانب الحضور من الجنسيات العربية والأجنبية المختلفة.

وتكون فريق سبايس مكس منذ 10 سنوات عن طريق الموزع الموسيقى حمادة البيلي الذي كان حلمه تكوين فريق أطفال عالمي ينافس الفرق الكبيرة فقام بتكوين الفريق وأطلق عليه “سبايس بيبي”.

وكانت بداية تعارف الناس بالفريق في أغنيته الشهيرة “بابا فين”، التي حققت نجاحًا تخطي حدود الوطن العربي، ثم توالت الأعمال الناجحة مثل اغنية “و أو ا وشيواوا”، والعديد من الأعمال الناجحة، ثم قاموا ببطولة أول عمل سينمائي لهم وهو فيلم “شبر ونص وقد لقى نجاح وفى أثناء ذلك قام الفريق بالعديد من الحفلات داخل وخارج الوطن العربي وتم تكريمه في أكثر من جهة من قبل رؤساء ووزراء ومسئولين إعلاميين، وحصل الفريق على المركز الثالث على مستوى العالم كأفضل ثالث فريق غنائي استعراضي في العالم وكان ذلك في إحدى المسابقات الغنائية الاستعراضية العالمية في لاس فيجاس بأمريكا ثم قام الموزع الموسيقى حماده البيلي بتغيير أسم الفريق إلى سبايس مكس.