تراند الفن: بعد العثور على 30 حمارًا مذبوحًا بسوهاج.. تعرف على الفرق بين اللحوم البلدية و”الحمير” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 مساءً - تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها، لكشف ملابسات واقعة العثور على 30 حمارًا مسلوخًا ناحية قرية الديابات دائرة مركز أخميم شرقي المحافظة.

وكانت مديرية الطب البيطري بالمحافظة تلقت أمس، إخطارًا من أهالي قرية الديابات، بالعثور على جثث “حمير” مسلوخة الجلد ملقاة بالمنطقة الجبلية.

على الفور، تحرك الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج، يرافقه الدكتور عبد العزيز كمال الخطيب، رئيس قسم الرقابة بإدارة أخميم البيطرية، وتم العثور على 30 حمارًا نافقًا، أغلبها مذبوح ومسلوخ بالمنطقة الجبلية بناحية حوض الخميسي الواقع بين قرية العيساوية والديابات بأخميم.

وبالفحص، تبين أن أغلب هذه الحمير مسلوخة الجلد وبكامل كتلتها العضلية والبعض الآخر منها مذبوح فقط ولم يتم سلخها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الضبط، كما تم إبلاغ مركز شرطة أخميم بالواقعة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة المجازر والتفتيش عن اللحوم، بمديرية الطب البيطري، إن هذه الحمير المضبوطة من المرجح أن ذبحها وسلخها كان بغرض تجارة الجلود فقط، وليس تجارة اللحوم، لأن الحمير المسلوخة كانت بكامل هيئتها ولم يتم تقطيع أي أجزاء منها.

وأضاف لـ”القاهرة 24″، أن جلود الحمير يُستخرج منها مادة زيتية تستخدم في مستحضرات التجميل، كما أنها يستخرج منها مواد تستخدم في بعض المنشطات، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مادة الكولاجين التي تستخدم في مستحضرات العناية بالبشرة، كما أكد أن تجارة الجلود بهذا الشكل غير قانونية، ويجرمها القانون.

فيما أوضح الدكتور خالد السيد، مدير إدارة الطب البيطري بمركز طما شمال المحافظة، أن جلود الحمير تستخدم في الغالب في صناعة الأحذية والشنط “الماركات” لأنها أكثر قوة من الجلود الأخرى، مشيرًا إلى أن دولًا كثيرة تستخدم هذه الجلود في صناعة الشنط مثل الصين.

وعن الفرق بين اللحوم البلدية “الأبقار” ولحوم الحمير، وهل يستطيع المواطن العادي التفرقة بينهما بمجرد النظر، قال الدكتور خالد لاشين، طبيب بيطري، إن هناك عددًا من المميزات التي يستطيع من خلالها المواطن التعرف على نوع اللحوم المذبوحة من بينها:

أن لحوم الأبقار وردية اللون تميل للاحمرار عكس لحوم الحمير التي تميل للون الأحمر الداكن.

-اللحم البقري يكون خليطًا بين ألياف اللحوم الحمراء والدهون، خلاف لحم الحمير الذي يصبغ باللون الأحمر فقط ولا يندمج بالدهون، ما يجعله أكثر خشونة.

-لحوم الحمير عقب ذبحها سرعان ما تتحول إلى اللون الأسود الداكن، إذا تعرضت للهواء لفترة ليست بالطويلة.

-لحوم الحمير والأبقار يكون أكثر وضوحًا حال وضعها في إناء مياه ساخنة، حيث تخرج لحوم الحمير بقع زيتية كبيرة على سطح المياه، بعكس لحوم الأبقار التي تخرج دهونًا بشكل متساوٍ غير منفصل.

-لحوم الحمير أكثر سرعة في عملية الطهي وذات طعم “مسكر” بعكس لحوم الأبقار التي تأخذ وقتًا أطول في الطهي كما أن طعمها لا يميل إلى الطعم السكري.

وأضاف “لاشين” أن هناك حالة واحدة فقط لا يمكن من خلالها التفرقة بين لحوم الحمير واللحوم البلدية، وهي في حال شواء لحوم الحمير، حيث يصعب التفرقة بينها وبين لحوم الأبقار، لأن عملية الشواء تفقد اللحوم الطعم الفارق بينهما، كما أن اللون يختفي نوعًا ما في حالة الشواء، وهو ما يجعل عملية التفرقة بينهما صعبة.