تراند الفن: مواصفات هاتف انفينكس الجديد concept smartphone

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 مساءً - أعلنت شركة Infinix اليوم عن إطلاق أول هاتف concept smartphone والذي يدفع حدود التقنيات المبتكرة والجماليات الإبداعيةلمستقبل تصاميم الهواتف الذكية إلى الأمام.

يجمع هاتف Infinix Concept Phone 2021 بين أول غطاء خلفي مزدوج متغير اللون وتقنية الشحن السريع بقدرة 160 واط، معززة بشحن لاسلكي 50 وات، وآليات حماية أمنية وإمكانيات جديدة للتحكم في درجة الحرارة.

تعمل Infinix على تطوير الجيل التالي من ميزات الأجهزة التي يمكن الوصول إليها والتي يريدها المستهلكون، ما يكشف عن موجة جديدة من الهواتف الذكية المتاحة تجاريًا.

من جانبه قال جيسي تشانج، كبير مديري البحث والتطوير في Infinix Mobility: “في حين أن العديد من الميزات الناشئة في السوق اليوم باهظة الثمن ولا يمكن الحصول عليها للمستهلك، فإن اينفنكس ملتزمة بتقديم ابتكارات للمستهلكين بسعر يمكن بلوغه”، مؤكدًا أن ابتكار تقنية قيمة هو القوة الدافعة وراء Concept Phone 2021. نظرًا لكون Infinix أحد أشهر مزودي الأجهزة الذكية بين الشباب في الأسواق الناشئة، فإن هواتفنا الذكية تعيد تعريف الإنتاجية والكفاءة وهي بوابة لمستقبل الحياة الرقمية.”، موضحًا أن Infinixستستمر في تطوير وصقل التكنولوجيا المعروضة في Concept Phone ، بحيث يمكن تنفيذها في أجهزة اينفنكس المستقبلية.

ابتكارات رائدة

يجمع هاتف Infinix Concept Phone 2021 المذهل بين تقنية الإلكتروكروم وتقنية الإضاءة الكهربية لإنشاء أول غطاء خلفي مزدوج اللون متغير في الصناعة، باستخدام الضوء كمجال ​​والكهرباء، فعندما تكون هناك مكالمة واردة، يتغير الجزء الخلفي من الهاتف الذكي بين الرمادي الفضي والأزرق الفاتح، وعند الشحن، سيتغير لونه ويومض في منتصف الجهاز.

يستخدم الهاتف Infinix Concept Phone 2021فيلمًا كهربائيًا صلبًا فائق النحافة وموفر للطاقة وشفافًا (SECF) جنبًا إلى جنب مع فيلم مضيء كهربائي (EL). يفتح فيلم EL الباعث للضوء من Infinix الباب للتطورات المستقبلية مع الهواتف الذكية المتغيرة الألوان التي لم يسبق رؤيتها من قبل.

سرعات شحن فائقة السرعة

لتحقيق شحن سريع 160 واط و50 واط من الشحن اللاسلكي، تدمج اينفنكس تقنية -Ultra Flash Charge – (UFC) ومضخة شحن فائقة مبتكرة و60 آلية حماية أمنية وخلية بطارية 8C تتيح شحن بطارية الهاتف الذكي التي تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة بشكل كامل وآمن في 10 الدقائق.

سرعات شحن فائقة السرعة

لتحقيق شحن سريع 160 واط و50 واط من الشحن اللاسلكي، تدمج اينفنكس تقنية -Ultra Flash Charge – (UFC) ومضخة شحن فائقة مبتكرة و60 آلية حماية أمنية وخلية بطارية 8C تتيح شحن بطارية الهاتف الذكي التي تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة بشكل كامل وآمن في 10 الدقائق.

تم دمج مضخة الشحن الفائقة المبتكرة مع أربع شرائح شحن عالية التحويل تدعم تحويل الطاقة العالية. يتيح ذلك للهاتف الذكي الوصول إلى 98.6٪ من كفاءة تحويل الشحن مع تجنب التحميل الزائد والسخونة الزائدة التي تسببها التيارات الكبيرة، باستخدام 20 مستشعرًا لدرجة الحرارة وخوارزميات تحكم ذكية، يراقب هاتف Infinix Concept Phone 2021 درجة الحرارة بذكاء أثناء الشحن ويضبط قوة الشحن للحفاظ على الهاتف الذكي أقل من 40 درجة مئوية / 104 درجة فهرنهايت.