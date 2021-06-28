تراند الفن: تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ”أحداث جامعة القاهرة”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، اليوم تأجيل ثالث جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد شحاتة راغب الصادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث جامعة القاهرة”؛ لجلسة 13 يوليو المقبل مع تغريم المتسبب في عدم إعطاء الدفاع الشهادة المنوه بها في جلسة 1 يونيو الجاري مبلغ 500 جنيه مع إخطار شئون الضباط بتلك الغرامة مع حصرها مع استمرار حبس المتهم وعلى النيابة إحضاره بالجلسة المقبلة من محبسه. ووجهت النيابة العامة للمتهم محمد شحاتة راغب تهم حيازة المفرقعات والتجمهر والتظاهر دون ترخيص وحيازة أسلحة نارية من شأنه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.