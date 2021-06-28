تراند الفن: يورو 2020.. التشكيل الرسمي لمواجهة إسبانيا وكرواتيا في ثمن النهائي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 مساءً - أعلن لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، تشكيله الرسمي لمواجهة كرواتيا، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وستلعب مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره كرواتيا اليوم في بطولة يورو 2020 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب باركن.

ويأتي التشكيل كما يلي:-

حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: جايا، جارسيا، لابورت، أزبيليكويتا.

خط الوسط: كوكي، بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: توريس، موراتا، ساربيا.

فيما يأتي تشكيل منتخب كرواتيا للمباراة كما يلي:-

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

الدفاع: جوسيب، كار، فيدا، جفارديول.

الوسط: مودريتش، كوفاسيتش، بروزوفيتش.

الهجوم: فلاسيتش، ريبيتش، بيتكوفيتش.