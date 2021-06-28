تراند الفن: أول ظهور لهبة قطب مع ابنتها بعد واقعة “البوركيني”

ظهرت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية، مع ابنتها صاحبة واقعة التنمر عليها، بعد منعها من نزول حمام السباحة في أحد “الكومبوندات”؛ بسبب ارتدائها مايوه شرعي، في بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأوضحت دينا هشام ابنة استشاري العلاقات الأسرية، تفاصيل الواقعة قائلة: أنها يوم الجمعة قررت الذهاب إلى “كومبوند”، للنزول في حمام السباحة الموجود داخل النادي الخاص به، وعند سؤالها عن هل يمكنها النزول بمايوه شرعي جاءها الرد بالرفض فلم تذهب.

وأضافت خلال البث أنها لم تكن تريد أن تتصدر “التريند” بل مقطع الفيديو الذي صورته ما هو رد فعل نابع من عصبيتها من الموقف التي تعرضت له ومحاولة منها مشاركة مشاعرها مع الناس، معللة ذلك بأنها شعرت بالظلم وتم فرض شئ عليها.