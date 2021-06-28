تراند الفن: أحمد حسن يهنئ عميد لاعبي العالم الجديد (تدوينة)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 مساءً - وجّه أحمد حسن، نجم المنتخب الوطني السابق، التهنئة لبدر المطوع، قائد المنتخب الكويتي لكرة القدم، بعد حصوله على لقب عميد لاعبي العالم، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخبات بلادهم.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فخور بالسنوات التي قضيتها عميدًا للاعبي العالم”.

وأضاف الصقر: “وها هي الراية كما انتقلت لشخصي من النجمين الكبيرين حسام حسن ومحمد الدعيع، تنتقل اليوم للنجم العربي الكويتي بدر المطوع بعد وصوله لرقم 185 مباراة دولية فكل التهنئة له مع تمنياتي بدوام العطاء والتقدم”.

وتخطى بدر المطوع، قائد منتخب الكويت، رقم أحمد حسن، قائد منتخبنا الوطني سابقًا، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، ليصبح عميد لاعبي العالم، حيث شارك المطوع في مباراة الكويت والبحرين، ضمن منافسات بطولة كأس العرب، ليسجل الظهور رقم 185 مع الأزرق، ليصبح عميد لاعبي العالم.

ويمتلك أحمد حسن، 184 مباراة مع منتخب مصر في جميع المسابقات، حيث بات ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية في التاريخ.

خاض المطوع مباراته الدولية الأولى مع الأزرق في 2003 وشارك في تصفيات كأس العالم 5 مرات وكأس آسيا 3 مرات.

النصر السعودي يهنئ لاعبه السابق بدر المطوع بلقب عميد لاعبي العالم