تراند الفن: تفاصيل غلق وتشميع قسم الغسيل الكلوي بمستشفى “قصر الحياة” بالشرقية (مستندات)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 مساءً - حصل “القاهرة 24” على حيثيات غلق وتشميع قسم الغسيل الكلوي بمستشفى “قصر الحياة” الكائن بعزبة “السكران” التابعة لقرية “النخاس” بنطاق مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي تم غلقه وتشميعه لإدارته دون تراخيص من الجهات المختصة.

وكشفت حملة مُكبرة لمفتشي العلاج الحر بإدارة القنايات الصحية بمحافظة الشرقية، وجود مخالفات عدة تتمثل في إدارة خدمة طبية مكملة “قسم الغسيل الكلوي” دون ترخيص، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 51 لسنة 1981، والمُعدل بقانون 153 لسنة 2004.

وتمثلت المخالفة في تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى دون ترخيص، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2009، الخاص بترخيص وحدات الغسيل الكلوي.

جرى غلق وتشميع وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين، فيما تم التنبيه على إدارة المستشفى، من جانب رجال الحملة، بأنه في حال وجود حالة طارئة تستدعي الغسيل الكلوي يجب الاتصال على غرفة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية.

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أسباب غلق قسم الغسيل الكلوي بمستشفى قصر الحياة بالشرقية

