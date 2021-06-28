تراند الفن: بالفيديو: معاناة متضرري أراض مملوكة للدفاع بيعت لهم من أشخاص مختفين .. والوسطاء ردوا عليهم بمقولة:”بلط البحر”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد: رصدت قناة “الإخبارية” معاناة متضرري أراض مملوكة للدفاع بيعت لهم من أشخاص مختفين، حيث ذكر التقرير:”هذا المسلوب حقه حسين العواد احتيل عليه ببيع أرض تملكها وزارة الدفاع بالمنطقة الشرقية، فضاعف القهر ألمه حين رد عليه سالب أمواله “بلط البحر” فلا بحر يطاله تبليطه والأرض يقوى امتلاكها”.

الوقوع في الفخ

وأشار التقرير:”متضررون كثر إلى جانب حسين مما احتيل عليهم ببيع أراض مملوكة لوزارة الدفاع تواصلوا مع الإخبارية أملا في نيل حقهم الذي تعثر لأكثر من 4 سنوات، هؤلاء اكتشفوا أنهم وقعوا في الفخ كغيرهم، فمئات الآلاف من الريالات دفعها البعض وهي جل ما يملك أما مرتكب الجريمة فلا شئ عن مصيرهم”.

الأراضي الزراعية

ومن جانبه، قال أحد المتضررين “أموري الحداد”:” ابتدت القصة في ديوانية واجتماع، والأخ اتكلم عن الأراضي الزراعية ومن هذا المنطلق اشترينا الأراضي وصار اللي صار”.

صك إلكتروني

واستكمل التقرير:”الأسماء والشيكات المصدقة والأدلة الواضحة والصريحة والسؤال المطروح متى ترجع الحقوق لأصحابها!”، فيما أوضح متضرر آخر:”عطونا وثيقة وقالوا بعد سنة ستحصل على صك إلكتروني وحتى الآن ما حصلنا عليها”.

بلط البحر

وتابع:”رصدت الإخبارية نحو 60 شخصا من المتضررين والقائمة تطول، فالبعض منهم قام بمواجهة أحد الوسطاء الذين سوقوا لهذه الأراضي، مطالبين بحقه، وكانت الإجابة:”بلط البحر”.



