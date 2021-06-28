فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 25 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة
وافق محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تجديد عقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من تجديد عقد أشرف بن شرقي لاعب الفريق المغربي.
وشهدت الساعات الماضية اتصالًا جمع بين حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ومحمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأبيض؛ من أجل معرفة موقفه في التجديد.
وأبلغ الحارس رئيس الزمالك أنه جاهز للتجديد علي الفور، وليس لديه أي أزمة في هذا الأمر أو طلبات، وعندما يتم عقد جلسة معه سيتحدث في أي تفاصيل خاصة بهذا الأمر.
وعلم “القاهرة 24” أن الحارس سيطلب مساواته بالحارسين الآخرين في الفريق جنش ومحمد عواد، كما سيستفسر الحارس عن موقف حراسة المرمى في الموسم المقبل، وهل سيستمر الوضع، كما هو بوجود ثلاثة حراس خاصة وأن هذا الأمر يسبب العديد من الأزمات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “أبو جبل” يوافق على تجديد عقده مع الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.