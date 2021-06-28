تراند الفن: “أبو جبل” يوافق على تجديد عقده مع الزمالك

وافق محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تجديد عقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من تجديد عقد أشرف بن شرقي لاعب الفريق المغربي.

وشهدت الساعات الماضية اتصالًا جمع بين حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ومحمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأبيض؛ من أجل معرفة موقفه في التجديد.

وأبلغ الحارس رئيس الزمالك أنه جاهز للتجديد علي الفور، وليس لديه أي أزمة في هذا الأمر أو طلبات، وعندما يتم عقد جلسة معه سيتحدث في أي تفاصيل خاصة بهذا الأمر.

وعلم “القاهرة 24” أن الحارس سيطلب مساواته بالحارسين الآخرين في الفريق جنش ومحمد عواد، كما سيستفسر الحارس عن موقف حراسة المرمى في الموسم المقبل، وهل سيستمر الوضع، كما هو بوجود ثلاثة حراس خاصة وأن هذا الأمر يسبب العديد من الأزمات.

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