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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.
وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (213)، جدة (128)، مكة (95)، أبها (45)، الدمام (38)، الليث (36)، الطائف (34)، خميس مشيط (30)، الظهران (30) .
أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (221)، جدة (138)، مكة (106)، الطائف (60)، ينبع (53) ، أبها (37) ، الدمام (37)، تبوك (30) .
جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد ، عن تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1290 حالة تعافي .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 484539 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 465546 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7789 حالة وفاة .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: تفاصيل عدد المصابين والمتعافين من كورونا في بعض مدن المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.