تراند الفن: باريس سان جيرمان يجهز عرضًا خرافيًا لإقناع مبابي بالتجديد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - قدم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عرضًا خرافيًا لكيليان مبابي، مهاجم الفريق لتجديد تعاقده مع النادي الفرنسي.

وينتهى تعاقد مبابي مع سان جيرمان في صيف الموسم المقبل عام 2022، حيث يحق له التوقيع لنادي آخر بشكل حر في الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يمنح مبابي الضوء الأخضر بعدُ للتوقيع على صفقته الجديدة مع سان جيرمان، المفاوضات جارية لكن لا يوجد اتفاق كامل حتى الآن، والخليفي يحاول إقناعه بعرض خرافي.

ووفقا لصحيفة “‏ABC” فإن سان جيرمان يرفض بيع مبابي، ويحاو أن يضغط على مبابي من أجل تجديد عقده، ويعرض عليه عقد لمدة 3 سنوات وراتب سنوي بقيمة 50 مليون يورو في السنة.

النادي الفرنسي يأخذ موضوع مبابي كتحدٍّ ضد ريال مدريد، ويمكن أن يهدده بالبقاء لمدة عام كامل بالبقاء على المدرجات.

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن بيل حال التعاقد مع مبابي