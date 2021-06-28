تراند الفن: تعرف على نتائج اللاعبين المصريين فى بطولة “بورتوريكو” لـ كمال الأجسام

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - حقق محمد شعبان نجم فريق “KO Squad” في كمال الأجسام للوزن المفتوح، انجازًا جديدًا للعبة بعدما فاز بالمركز الثاني في بطولة “YAMAMOTO PUERTO RICO PRO”، التي أقيمت في بورتوريكو خلال الفترة من 26 إلى 27 يونيو الجاري بمشاركة 17 لاعبًا.

وقدم شعبان نموذجًا جديدًا لأبطال مصر المتألقين في اللعبة في السنوات الأخيرة، تحديدًا عقب الإنجاز الكبير الذي حققه بيج رامي بفوزه بلقب مستر أولمبيا 2020، البطولة الأقوى والأهم في عالم المحترفين في كمال الأجسام.

ونجح “شعبان” في تحقيق هذا المركز المتقدم وكان قريبًا من خطف لقب البطولة لولا قوة المنافسة بينه وبين أكيم وليامز، الذي فاز باللقب وضمن التأهل بشكل مباشر إلى مستر أولمبيا 2021، المقرر اقامتها بمقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا هذا العام في شهر أكتوبر المقبل.

أكيم وليامز هو واحد من أهم 10 لاعبين في عالم كمال الأجسام للمحترفين، وسبق له الفوز بالمركز السادس في مستر أولمبيا 2020، التي توج بها البطل المصري العالمي بيج رامي في النسخة الأخيرة، ليصبح أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يفوز باللقب.

إنجازات الأبطال المصريين من فريق ” KO Squad ” لم تتوقف عند هذا الحد، بل شهدت البطولة انجازًا آخر، حيث نجح البطل حسن مصطفى في التفوق على باقي المنافسين وفاز بالمركز الثالث، وهو نفس المركز الذي فاز به نجم فريق “”KO Squad في بطولتي New York Pro” و”California pro” على الترتيب.

وجاء الترتيب النهائي للبطولة على النحو التالي:

1-أكيم وليامز

2-محمد شعبان

3-حسن مصطفى

4-أندريا برشتي

5-أندريا موتزي

6-ثيو لوجري

7-ويليامز مارتينيز

8-روبين ستراند

9-جيمي كريستيان

10-دوريان هايد

11-كاميلو دياز

12-باسكول دي أنجلو

13-ادي باركا ونتس

14-ثياجو لينس أجو

15-الآن بنودي مان

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