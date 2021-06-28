تراند الفن: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكونغولي تطورات أزمة سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏18 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الكونغولي، آخر مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي، على هامش الاجتماع الوزاري المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما للتحالف الدولي ضد “داعش”. وشملت المباحثات النظر في سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والقارية. وفي وقت سابق، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن تنظيم داعش لا يزال يمثل خطرًا حقيقيًا على الرغم مما تم تحقيقه من نجاح على صعيد تحرير مناطق واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، مشددًا في هذا السياق على ضرورة تدعيم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في التحالف للقضاء على التهديد الذي يمثله التنظيم.

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