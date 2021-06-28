تراند الفن: «التعليم» تُرحِّل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للإدارات التعليمية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - تواصل وزارة التعليم عمليات ترحيل أكثر من 71 مليون كتاب مدرسي للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل، واستكمال وصولها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة للاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل 1443هـ.

وكانت الوزارة قد أنهت منذ وقت مبكر مراحل تصميم المقررات الدراسية لجميع المراحل، ومراجعتها، واعتمادها، واستكمال طباعتها، ومتابعة ترحيلها وفق خطة زمنية تضمن وصولها لجميع المدارس في جميع مناطق المملكة قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي، كما يواصل فريق التطوير الإستراتيجي فى الوزارة جهوده المستمرة للتحوّل إلى المناهج الرقمية، واستبدال الكتب الورقية بالأجهزة الذكية، وفق خطة مرحلية تبدأ من العام الدراسي المقبل.

وتتضمن الكتب الدراسية المناهج الجديدة التي تم الإعلان عنها لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف الأولية، وكتاب المهارات الحياتية والأسرية، والمهارات الرقمية، والتفكير الناقد، وأدلة المعلم للدفاع عن النفس في المرحلة الابتدائية، ومناهج السنة المشتركة في مسارات الثانوية العامة، إلى جانب تطوير وتنقيح مناهج الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، وزيادة الإثراءات والتطبيقات والتدريبات في مادتي العلوم والرياضيات.

وأنهت الوزارة طباعة 28,452,093 كتابا مدرسيا للمرحلة الابتدائية، و14,767,573 كتابا مدرسيا للمرحلة المتوسطة، و26,886,034 كتابا مدرسيا للمرحلة الثانوية، بإجمالي 70,105,700 كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام، كما أنهت طباعة 187,266 كتابا مدرسيا لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و375,125 كتابا مدرسيا لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية ورياض الأطفال وبرنامج مجتمع بلا أمية، و28,100 كتاب مدرسي للعوق البصري (برايل)، إضافة إلى 22,541 كتابا للطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية لجميع المراحل، و1,054,539 كتابا مدرسيا للمدارس العالمية، و55,134 كتابا مدرسيا للمدارس السعودية في الخارج، و160,350 كتابا مدرسيا للمدارس العربية بجيبوتي، و62,156 دليل معلم لرياضة الدفاع عن النفس، و3,500 كتاب للغة الصينية في المرحلة الثانوية، بإجمالي 71,863,645 كتابا مدرسيا للعام 1443هـ لجميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول.

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