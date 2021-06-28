تراند الفن: محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بمجموع 250 درجة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021 / 2022 بمجموع 250 درجة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام.

وقال محافظ الدقهلية في تصريحات له، إن الدولة تعمل بكل جهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

ومن جانبه، أعلن المهندس على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 92099 طالبًا بنسبة 89.1%، مضيفًا أنه وفقًا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 48 طالبًا للفصل الواحد موزعين على 959 فصلًا، وذلك وفقًا لدراسة الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وأكمل وكيل الوزارة، أنه تم اعتماد تنسيق القبول بالتعليم الثانوي الفني (الفندقي والصناعي والتجاري والمزدوج والمتقدم والمهني للعام الدراسي 2021/2022 ايضا)، موضحا أن الثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات 240 درجة، وثانوي الفندقي محول ” نبروه _ السنبلاوين ” 230 درجة، الثانوي الصناعي خمس سنوات 235 درجة، والثانوي الصناعي نظام ثلاث سنوات 225 درجة وللثانوي الزراعي 150 درجة والثانوي التجاري نظام خمس سنوات 190 درجة.

والثانوي التجاري نظام ثلاث سنوات 140 درجة والثانوي الفندقى المزدوج 230 درجة والثانوي الصناعي المزدوج تبريد 240 درجة والثانوي الصناعي المزدوج كهرباء والكترونيات 230 درجة والثانوي الصناعي مزدوج ميكانيكا تركيبات 180 درجة وثانوي صناعي مزدوج ملابس جاهزة 150 درجة والثانوي زراعي مزدوج طلخا وبلقاس 140 درجة وثانوي تجاري مزدوج وجبات سريعة 230 درجة وثانوي تجاري مزدوج مساعد فني إداري 140 درجة، وثانوي مهني صناعي ومهني زراعي وفقا للقرار الوزاري 91 لسنة 2020.