تراند الفن: منتخب الشباب يواجه طاجيكستان غدًا الثلاثاء في ربع نهائي كأس العرب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏4 دقائق مضت آخر الأخبار 6 زيارة

يواجه منتخب الشباب تحت قيادة المدير الفني محمود جابر، نظيره منتخب طاجيكستان ضمت مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب المقامة في مصر خلال الفترة الحالية. وتقام مباراة المنتخب الوطني للشباب ضد طاجيكستان في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت السعودية في لقاء قوي بين الفريقين. وكان منتخب الشباب قد واجه كل من النيجر وحقق الفوز بهدفين دون رد، ثم حقق الفوز على الجزائر بهدف دون رد، ثم اختتم مجموعته بالفوز على موريتانيا برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة ليتصدر المجموعة الأولي. ويذكر أن منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر استطاع تسجيل 7 أهداف ودخل مرماه هدف وحيد خلال دور المجموعات. اتحاد الكرة يخاطب “كاف” بتعديل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

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