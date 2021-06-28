تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الإثنين

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1290 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 484539 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 465546 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7789 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الإثنين.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :