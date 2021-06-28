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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن دقيقتين مضت المرصد 3 زيارة
صحيفة المرصد : بدأت “صحة الرياض” ، في استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية من 12 وحتى 18 ، وذلك فور إطلاق الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا .
حيث بدأت بإعطاء لقاح “فايزر” للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال الدراسات العلمية كافة، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.
كما أظهرت صور بثتها المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن، لمجموعة من الشباب والمراهقين تتراوح أعمارهم بين (12-18) عاماً، يتلقون الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس “كورونا”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد أول صورة لتطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح “فايزر” في حفر الباطن والرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.