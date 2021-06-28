تراند الفن: سنتان مع الشغل لطبيب الزقازيق المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص في الشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 مساءً - أصدرت محكمة جنح مستأنف ثانٍ الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمها بتعديل الحكم الصادر من محكمة جنح ثانٍ الزقازيق، والصادر ضد القضية الشهيرة بـ”طبيب الميكروباص المتحرش”، بالتعديل وبجميع الآراء من سنة مع الإيقاف إلى سنتين مع الشغل.

كانت محكمة جُنح بندر ثانٍ الزقازيق، برئاسة المستشار محمد هاشم، رئيس المحكمة، بحضور خالد خضير، وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف عبدالمنعم، وأحمد عادل، وأحمد مهدي، قضت، حضوريًا في جلستها يوم الخميس 25 فبراير الماضي، بحبس طبيب سنة مع الشغل وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة والاستمناء داخل وسيلة نقل عام “ميكروباص” بمدينة الزقازيق.

صدر الحكم بعد الاطلاع على المواد 278 و306 مكرر فقرة “أ” من قانون العقوبات، وعملًا بنص المادتين 23 و55 من قانون العقوبات.

وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة رأت أن ما لاقاه المتهم من إجراءات القبض عليه، وضبطه وحبسه احتياطيًا، كانت كفيلة بردعه، وعدم معاودته لارتكاب ذلك السلوك، وفقًا لما أحاطت به عن بصر وبصيرة من ظروف وملابسات تلك الدعوى، وباستحضار غاية المُشرع من إنزال العقوبة على الجاني فلم يبتغِ منها الإيذاء، بل كان يقصد الإصلاح والتهذيب.

كانت المحكمة، سبق وأجلت محاكمة المتهم للاستعلام عن التقرير الطبي، الذي قدمه الطبيب المتهم، المنسوب صدوره لمستشفى خاص، والذي يزعم فيه أنه يُعاني من الاستمناء لا دون إرادته، قبل صدور قرار بتأجيل جديد لأسباب إدارية، تبعه إخلاء سبيل المتهم يوم الخميس 24 ديسمبر الماضي، وتأجيل جديد للنُطق بالحكم، تبعه تأحيل آخر لمد أجل النطق بالحكم لجلسة 25 فبراير، قبل صدور حكم محكمة جنح مستأنف ثانٍ الزقازيق بتعديل الحكم من سنة مع الإيقاف إلى سنتين مع الشغل.

وفي وقتٍ سابق، اعترف الطبيب المتهم بالاستمناء دون إرادته، نتيجة احتكاكه بمقعد الميكروباص، وفقًا لبيان رسمي أصدرته النيابة العامة فور الواقعة، والتي جرت صباح السبت 31 أكتوبر الماضي، وصدور قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات آنذاك.

البداية كانت بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة تُدعى “هـ.ا” 19 سنة، تتهم فيه المدعو “عبد الرحمن.م” طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها والاستمناء داخل سيارة أجرة “ميكروباص” بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

وتسبب صراخ الفتاة واستغاثتها بالمارة في المنطقة من ضبط الشاب والتحفظ عليه لحين وصول قوات الشرطة، والتي اصطحبته إلى قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة وجهت له تهمتي التحرش بفتاة وممارسة فعل فاضح في وسيلة نقل عامة، وأمرت بحبسه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمتي التحرش بفتاة وممارسة فقعل فاضح داخل وسيلة نقل عام، قبل قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، والذي رُفض بناءً على استئناف النيابة العامة عليه، قبل إحالته من قِبل النيابة العامة إلى محكمة الجُنح، التي أصدرت حكمها المتقدم.

سنة مع الشغل والإيقاف لـ “طبيب الزقازيق” المتهم بالتحرش بفتاة داخل “ميكروباص” في الشرقية