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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 16 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع طفيف بنسبة 0.1 % عند 10957 نقطة (- 10 نقاط)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.7 مليار ريال، وتراجع سهم “الأهلي السعودي” بنسبة 1 % عند 57.40 ريال.
وأنهت أسهم “بنك الرياض” و”السعودي الفرنسي” و”سبكيم العالمية” و”جرير” و”التصنيع الوطنية” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %، وتصدر سهم “أسترا الصناعية” تراجعات اليوم بأكثر من 3 % عند 49.85 ريال، وسط تداولات بلغت 2.4 مليون سهم.
في المقابل، ارتفع سهم “الحسن شاكر” بنسبة 7 % عند 33.20 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 6 سنوات، بتداولات نشطة بلغت نحو 23 مليون سهم، تمت من خلال 26 ألف صفقة.
وتصدر سهم “الخليجية” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، عند 33 ريالًا، وسجل سهما “الوطنية للتعليم” و”عطاء التعليمية” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 62.50 ريال (+ 7 %) للأول، و55 ريالا (+ 1 %).
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الإثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.