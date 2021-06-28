تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الإثنين

صحيفة المرصد : أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع طفيف بنسبة 0.1 % عند 10957 نقطة (- 10 نقاط)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.7 مليار ريال، وتراجع سهم “الأهلي السعودي” بنسبة 1 % عند 57.40 ريال.

وأنهت أسهم “بنك الرياض” و”السعودي الفرنسي” و”سبكيم العالمية” و”جرير” و”التصنيع الوطنية” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %، وتصدر سهم “أسترا الصناعية” تراجعات اليوم بأكثر من 3 % عند 49.85 ريال، وسط تداولات بلغت 2.4 مليون سهم.

في المقابل، ارتفع سهم “الحسن شاكر” بنسبة 7 % عند 33.20 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 6 سنوات، بتداولات نشطة بلغت نحو 23 مليون سهم، تمت من خلال 26 ألف صفقة.

وتصدر سهم “الخليجية” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، عند 33 ريالًا، وسجل سهما “الوطنية للتعليم” و”عطاء التعليمية” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 62.50 ريال (+ 7 %) للأول، و55 ريالا (+ 1 %).