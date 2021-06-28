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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
خطفت الفنانة الشابة زينة عماد، الأنظار بعد ظهورها في آخر حفلات محمد حماقي، التي أقيمت في مدينة جدة خلال الأيام الماضية، حيث شاركته الغناء على المسرح وقدما سويا أكثر من أغنية.
وتساءل الجمهور من تكون زينة عماد التي حققت حلمها بصعودها المسرح والغناء مع محمد حماقي؟.
وفي السطور التالية نقدم أبرز المعلومات عن زينة عماد:
- فنانة سعودية شابة من مواليد مدينة جدة عام 1998.
- بدأ ظهورها في الحفلات المدرسية والمناسبات الوطنية.
- تنشر زينة أغانٍ بطريقة “الميدلي” عبر قناتها الخاصة على يوتيوب.
- أعلن محمد حماقي تبنيه ودعمه الكامل لزينة ووعدها أمام الجمهور بتقديم “دويتو” معها، وذلك بعد مشاركته الغناء على المسرح.
- تجيد مختلف اللهجات الخليجية واللهجة المصرية بجانب العربية الفصحى.
- حصلت على المركز الأول في جائزة الموسيقى المقدمة من وزارة الثقافة، والتي تهدف إلى إبراز المواهب السعودية.
يذكرأن الفنان محمد حماقي قدم في الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه التي أشعلت قبة جدة، كما غنى باللهجة الخليجية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: من هي زينة عماد التي ظهرت مع حماقي على مسرح جدة ووعدها بـ “دويتو”؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.