تراند الفن: من هي زينة عماد التي ظهرت مع حماقي على مسرح جدة ووعدها بـ “دويتو”؟

خطفت الفنانة الشابة زينة عماد، الأنظار بعد ظهورها في آخر حفلات محمد حماقي، التي أقيمت في مدينة جدة خلال الأيام الماضية، حيث شاركته الغناء على المسرح وقدما سويا أكثر من أغنية.

وتساءل الجمهور من تكون زينة عماد التي حققت حلمها بصعودها المسرح والغناء مع محمد حماقي؟.

وفي السطور التالية نقدم أبرز المعلومات عن زينة عماد:

فنانة سعودية شابة من مواليد مدينة جدة عام 1998.

بدأ ظهورها في الحفلات المدرسية والمناسبات الوطنية.

تنشر زينة أغانٍ بطريقة “الميدلي” عبر قناتها الخاصة على يوتيوب.

محمد حماقي وزينة عماد

أعلن محمد حماقي تبنيه ودعمه الكامل لزينة ووعدها أمام الجمهور بتقديم “دويتو” معها، وذلك بعد مشاركته الغناء على المسرح.

تجيد مختلف اللهجات الخليجية واللهجة المصرية بجانب العربية الفصحى.

حصلت على المركز الأول في جائزة الموسيقى المقدمة من وزارة الثقافة، والتي تهدف إلى إبراز المواهب السعودية.

يذكرأن الفنان محمد حماقي قدم في الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه التي أشعلت قبة جدة، كما غنى باللهجة الخليجية.