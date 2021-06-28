فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 44 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، سيقر في اجتماعه غدًا الثلاثاء، زيادة في أعداد بعض الكليات بعدد من الجامعات وذلك ضمن قواعد القبول بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يشهد زيادة في أعداد الطلاب للقبول بكليات القمة مثل الطب، والصيدلة، الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، التمريض، الصيدلة وتكنولوجيا الدواء، كلية الحاسبات والمعلومات، التجارة وإدارة الأعمال.
وكشف المصدر، أن الجامعات التي تشهد زيادة في الأعداد لبعض الكليات هي حورس، دراية، النهضة، السلام، الجامعة المصرية الصينية، ميريت، مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدر، النيل الحديثة، البريطانية.
وأشار المصدر، إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ينظر غدًا تشكيل لجان الإشراف على أعمال القبول الإلكتروني بتنسيق العام الجامعي الجديد، مع مناقشة تقارير زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالكليات، ومناقشة الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الخاصة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الجامعات الخاصة”: زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.