فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 24 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
تحدث الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب الديوك، عن حبه لكرة القدم وعدم اهتمامه بالإحصائيات بشكل كبير والتي أصبحت تطغى على متعة اللعبة بشكل كبير.
وقال بنزيما في تصريحات لصحيفة “أونذا مونديال” الإسبانية: “كرة القدم تتغير، نحن نتحدث فقط عن الإحصائيات، لكني أريد الاحتفاظ بحب كرة القدم الذي كان لدي منذ أن كنت صغيرا”.
وتابع: “عليك أن تسجل الأهداف، ولكن إذا كان يمكن أن تكون مصحوبة بإيماءات جميلة، وتمريرات جميلة، وهذا هو السبب الذي جعلني أحب كرة القدم”.
وعاد “بنزيما” من جديد لتمثيل منتخب بلاده في البطولات القارية والدولية تحت قيادة ديديه ديشامب، وذلك بعد غياب لفترة أكثر من 5 سنوات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بنزيما: أُحب كرة القدم بعيدًا عن لغة الأرقام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.