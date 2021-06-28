نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف شاهد عروض هايبر بنده اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 أقوي عروض الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية تمثل أهمية كبيرة لدى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية. ولذلك نعرض لكم في هذا الموضوع عروض هايبر بنده الجديدة التي تتوفر لليوم الاخير اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021. ويمكن للجميع الاستفادة من هذه العروض من خلال جميع فروع هايبر بنده في كافة المناطق.

عروض هايبر بنده

يعد هايبر بنده من أشهر الأسواق المتوفرة في السعودية التي توفر لك ما تحتاجه وكل ما ترغب في الحصول عليه يمكنك العثور عليها في هايبر بنده. سواء كنت ترغب في الحصول علي مأكولات أو منتجات غذائية او معلبات أو جبن أو حلويات أو توابل ومكسرات أو جوالات كل هذة الأمور ستجدها في هايبر بنده. والكثير من الأدوات الأخرى التي يمكنك العثور عليها.

توفر هايبر بنده جميع السلع في جميع فروعها حتى نفاذ الكمية او انتهاء موعد العرض. وتحتوي أقوي عروض الصيف من هايبر بنده على كافة أنواع الجبن المعلبة والجبن الطازجة الشائعة في السعودية. وأيضا تضم جبنة موزاريلا مبشورة برايد وجبنة موزاريلا مبشورة برايد والكثير من أنواع الجبن المميزة بأسعار وتخفيضات تبلغ حتي 55%.

عروض هايبر بنده اليوم

يمكنك الحصول على جبنة تشدر كرافت المجموعة الواحدة بسعر 20.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال. ويمكنك الحصول على لبنة تركية بوك 650 جرام بسعر 15.25 ريال بدلاً من 21 ريال. وتوفر هايبر بنده كريمة خفق كاملة الدسم 1 لتر بسعر 19.95 ريال للحبة الواحدة. وهناك الكثير من أنواع الجبن المتعددة الأخرى.

عروض الصيف في هايبر بنده تضم جميع الخضروات المجمدة من السنبلة و فطيرة سادة وليمة وشرائح عجينة الرقائق الهشة بسعر 8.50 ريال. ويمكنك الحصول على لحوم مجمدة من أمريكانا مثل برجر الدجاج بالبقسماط 840 جرام بسعر 35 ريال. وبرجر الدجاج العادي بسعر 25 ريال بدلاً من 42 ريال والكثير من انواع اللحوم المجمدة بأفضل جودة وأقل سعر من هايبر بنده.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع

من أهم المنتجات التي توفرها عروض هايبر بنده هي الزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس. الذي يعد من أشهر أنواع الزيوت النباتية ويمكنك الحصول عليها بسعر 28 ريال بدلاً من 35 ريال. وزيت كانولا أو لايت 1.5 لتر بسعر 29 ريال. وزيت عافية المميز والذي يعد الأفضل بين الكثير من أنواع الزيوت النباتية ويمكنك الحصول عليه بسعر 87 ريال بدلا من 110 ريال.