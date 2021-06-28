فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - قال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تسير في الطريق الخاطئ بالمنطقة، مشيرًا إلى أن سلوكياتها الإقليمية هي استمرار لسياسة وتراث أمريكا الفاشل في المنطقة، وفقا لـ “العربية”.
جاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية شن ضربات جوية، على منشآت تستخدمها مليشيات مدعومة من إيران على الحدود العراقية – السورية.
وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إن الضربات جاءت بتوجيه من الرئيس جو بايدن.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي اليوم: “النصيحة الموجهة للإدارة الأمريكية الجديدة هي أن تقوم بإصلاح طريقها بدلا عن اختلاق الأزمات والمشاكل لشعوب المنطقة، وأن تقوم شعوب المنطقة بتقرير مصيرها دون تدخلات الأمريكيين”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.
وتابع سعيد خطيب: “ما تقوم به واشنطن هو زعزعة أمن المنطقة وإحدى ضحايا ذلك هي أمريكا نفسها”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الخارجية الإيرانية: أمريكا تزعزع أمن المنطقة وهي الضحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.