تراند الفن: الخارجية الإيرانية: أمريكا تزعزع أمن المنطقة وهي الضحية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - قال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تسير في الطريق الخاطئ بالمنطقة، مشيرًا إلى أن سلوكياتها الإقليمية هي استمرار لسياسة وتراث أمريكا الفاشل في المنطقة، وفقا لـ “العربية”.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية شن ضربات جوية، على منشآت تستخدمها مليشيات مدعومة من إيران على الحدود العراقية – السورية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون إن الضربات جاءت بتوجيه من الرئيس جو بايدن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي اليوم: “النصيحة الموجهة للإدارة الأمريكية الجديدة هي أن تقوم بإصلاح طريقها بدلا عن اختلاق الأزمات والمشاكل لشعوب المنطقة، وأن تقوم شعوب المنطقة بتقرير مصيرها دون تدخلات الأمريكيين”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وتابع سعيد خطيب: “ما تقوم به واشنطن هو زعزعة أمن المنطقة وإحدى ضحايا ذلك هي أمريكا نفسها”.