تراند الفن: السفير الياباني بالمملكة يكشف سر زيادة وزنه منذ قدومه إلى الرياض!

صحيفة المرصد: كشف سفير اليابان بالمملكة فوميو إيواي، اليوم الاثنين، أن كرم الضيافة هي سبب زيادة وزنه منذ قدومه إلى الرياض.

وغرد إيواي عبر حسابه بتويتر قائلاً “‏بدأت رياضة المشي صباحًا اعتبارًا من اليوم لتجنب زيادة مزيد من الوزن”.

وأضاف السفير الياباني: “لقد ازداد وزني بشكل ملحوظ وقمت بتوسيع كل بناطيلي منذ قدومي إلى الرياض في فبراير وهذا بفضل كرم الضيافة من قبل أصدقائي السعوديين والذين أشكرهم دائمًا على ذلك”.