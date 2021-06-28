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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 55 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن إلقاء القبض على شخص، أقدم على قتل رجل مرور ووالدته في جريمتين منفصلتين صباح اليوم.
وأوضحت ”الداخلية“ في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: ”وفاة رجل أمن من مرتبات الإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله، وتم ضبط الجاني من قبل الجهات الأمنية المختصة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه“.
وإصابة الجاني وهو من الجنسية السورية خلال تبادل إطلاق النار بينه وبين رجال الأمن، أثناء محاولة القبض عليه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكانت صحيفة ”الراي“ المحلية، قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن الشاب السوري ”قتل والدته في منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير، ثم قتل أحد عناصر شرطة المرور في منطقة المهبولة في محافظة الأحمدي“.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكويت.. بيان أمني بشأن قيام شاب بقتل والدته ورجل أمن.. والكشف عن جنسيته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.