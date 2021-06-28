تراند الفن: تطورات جديدة في قضية فتاة التيك توك حنين حسام.. والأخيرة تكشف مصير الأموال التي تتقاضاها!

صحيفة المرصد: كشفت فتاة “تيك توك” المصرية حنين حسام، تفاصيل جديدة في التحقيقات معها في قضية الإتجار في البشر بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

واعترفت حنين بأنها تحصل على دولارات من تطبيق “لايكي”، قائلة: “أنا بشتغل معاها بقالي سنتين”، مضيفة أثناء التحقيق معها أن هناك بينهما عقد إلكتروني وأن: “الشركة تطلب مني إني أنا أعمل عشرين فيديو في الشهر وأشيرهم على تطبيق لايكي والفيديوهات بتبقى عبارة عن إن أنا بغني على الأغنية عادي وبرفق الهاشتاج الخاص بلايكي مقابل إني باخد 400 دولار”.

وعن أسباب تحويل شركة وتطبيق “لايكي” مبالغ مالية لها، قالت “حنين”: “عشان أنا بعمل لهم فيديوهات خاصة باسم شركتهم.. ومجرد إني بس بغني ورا الأغنية بنظام التيك توك.. بيتم تحويل الفلوس ليا.. وبشتري بيهم هدوم وتليفونات واتبرعت بجزء منها لمستشفى 57357”.