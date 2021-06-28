فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 49 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
تحدث أيمن عبد العزيز، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أسباب الخروج المبكر للفارس الأبيض من بطولة إفريقيا الأخيرة، على الرغم من وجوده في النهائي الموسم الماضي.
وأضاف أيمن عبد العزيز خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك خرج مبكرًا من بطولة إفريقيا؛ بسبب عدم الاستقرار والتخبط الإداري في هذا التوقيت.
وتابع نجم الزمالك، النادي رحل مجلس إداراته في توقيت صعب، وجاءت لجنة تديره وكانت غير قادرة على الوصول بالنادي إلى بر الأمان.
وواصل أيمن عبد العزيز، أيضًا أن من أسباب خروج الزمالك هو رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو قبل لقاء الترجي على الرغم من تقديم الزمالك أداء جيدًا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أيمن عبد العزيز يتحدث عن أسباب الخروج المبكر للزمالك من بطولة إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.