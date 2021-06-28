تراند الفن: أيمن عبد العزيز يتحدث عن أسباب الخروج المبكر للزمالك من بطولة إفريقيا

تحدث أيمن عبد العزيز، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أسباب الخروج المبكر للفارس الأبيض من بطولة إفريقيا الأخيرة، على الرغم من وجوده في النهائي الموسم الماضي.

وأضاف أيمن عبد العزيز خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك خرج مبكرًا من بطولة إفريقيا؛ بسبب عدم الاستقرار والتخبط الإداري في هذا التوقيت.

وتابع نجم الزمالك، النادي رحل مجلس إداراته في توقيت صعب، وجاءت لجنة تديره وكانت غير قادرة على الوصول بالنادي إلى بر الأمان.

وواصل أيمن عبد العزيز، أيضًا أن من أسباب خروج الزمالك هو رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو قبل لقاء الترجي على الرغم من تقديم الزمالك أداء جيدًا.

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