تراند الفن: البيتكوين ترتفع 4.5% لتصل إلى 38 ألف دولار

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - ارتفع سعر عملة البيتكوين أحد أبرز العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 4.58%، مسجلة نحو 38.212 ألف دولار للعملة الواحدة.

وكانت بيتكوين شهدت تراجعات كبيرة من حصيلة الخسائر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتفقد القيمة السوقية الإجمالية لـ”العملات الرقمية” نحو 15%.

والبيتكوين هي عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص غير المعروفين عرفت باسم ساتوشي ناكاموتو، بدأ استخدام العملة في عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر.

كما أن البيتكوين هو أول عملة رقمية لامركزية أي من دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة بيتكوين بطريقة دون الحاجة إلى وسيط طرف ثالث.

والبيتكوين ليست العملة الافتراضية الوحيدة الموجودة حاليًا في الأسواق الافتراضية. فقد برزت بفضل نجاحات البيتكوين، مجموعة متنوعة مما يسمى بـ”altcoins” أو العملات الافتراضية البديلة ذات قيمة جيدة في الأسواق.