تراند الفن: “مش أنا” لتامر حسني في المقدمة.. و”الشنطة” يتذيل إيرادات شباك تذاكر السينما

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - حقق فيلم تامر حسني الجديد “مش أنا” إيرادات أمس الأحد، بشباك التذاكر بالسينما المصرية، وصلت إلى 1،233،946 جنيه، والفيلم بطولة كل من تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجي وحسام حسني وأحمد دسوقي.

وجاء فيلم “أحمد نوتردام” في المركز الثاني، إذ حقق 64 ألف و45 جنيها مصريا، وهوتأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

وحصد فيلم “ماما حامل” المركز الثالث، بإيرادات وصلت حتى 52 ألف و98 جنيها مصريا، والفيلم تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

إيرادات شباك تذاكر السينما

وفي المرتبة الرابعة جاء فيلم “ديدو” بـ48 ألف و712 جنيها مصريًا، وهو تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

وفيلم “ثانية واحدة” حقق 5 آلاف و759 جنيها مصريًا، وفيلم “ثانية واحدة” من بطولة دينا الشربيني مع مصطفى خاطر، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد دسوقي، فتحي عبد الوهاب، علا رشدي، أحمد الفيشاوي، ومن إخراج أكرم فريد.

وتذيل فيلم “الشنطة” قائمة الإيرادات، بـ114 جنيها مصريًا فقط.

وفيلم “الشنطة” بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف دسوقي، محمد عبدالعظيم، الطفلة بيزي، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدري.