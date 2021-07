شوف عروض بنده على الأجهزة الكهربائية والتكييفات في السعودية وخضم يصل إلى 70%

في مقالتنا هذه سوف نستعرض لكم أهم، وآخر العروض الصيفية، والمفاجآت التي يقدمها هايبر بندة ماركت Hyper Panda market على العديد من الأجهزة الكهربائية والتكييفات من أفضل الماركات المحلية، والعالمية، ولأول مرة من موقع بندة خصومات تصل إلى 70% على هذه الأجهزة بضمانات تبدأ من 5 سنوات على الجهاز الواحد، فتابعوا معنا عروض بنده لهذا الأسبوع.

عروض ومفاجآت بنده لهذا الأسبوع

خصومات عديدة جداً على الأدوات، والأجهزة الكهربائية لهذا الأسبوع من بنده ماركت السعودية، حيث يسعى الجميع لإقتناء أفضل الأجهزة بأفضل الأسعار، والتي توفرها لكم Panda، ومنها: عروض مميزة على موزع المياه البارد والحار من ماركة دورا الشهيرة Dora، وكذلك خصومات جيدة جداً على الغلاية الكهربائية المميزة، والمصنوعة من الاستانليستيل الأصلي بخاصية المدفأة من كوين Queen، كما يتوفر خصم ممتاز على الغسالة بالتعبئة العلوية من وايت ويستينجهاوس White westinghouse، وكذلك على المروحة العامودية من جيباس Geepas.

خصومات هايبر بنده Panda

تابعوا معنا باقي عروض هايبر بنده ماركت، ومنها: خصومات على الماكروويف من وايت ويستينجهاوس، كما يوجد عرض مميز على مكيف الشباك من نفس الماركة الشهيرة، وعلى القلايات بدون زيت من فيليبس Philips، كما يتوفر سعر مميز من بنده على مكيف سبليت من دورا Dora.

عروض بنده اون لاين

خصم مميز جداً من هايبر بنده Hyper Panda على الأجهزة الإلكترونية، ومنها خصم ممتاز على اللابتوبات الحديثة بأسعار ممتازة، مثل: لاب توب أسوس أي 3 Asus i3، وكذلك على تابليت لينوفو إم 8 Lenovo m8، كما يوجد خصم مميز على طابعة الكل في واحد اتش بي Hp deskjet all in one، وكذلك على سماعات أبل إير بودز من لايفون، كما يوجد خصم ممتاز على الشاحن المتنقل أووي Awei، كما يوجد خصم ممتاز على سامسونج جالاكسي تاب أيه 10 Samsung galaxy tab A10، كما يوجد خصومات على أبل أي باد 8 Apple ipad 8 اصدار 2020 ولكن امكانياته متميزة جداً مما جعله يكتسح 2021 أيضاً في منافسة قوية من باقي المنتجات المعروضة في الأسواق حالياً.