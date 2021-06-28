تراند الفن: “حوار ثقافي” مع الكاتب المغربي شعيب حليفي.. الثلاثاء

تعقد لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس ومقررها الدكتور حسين حمودة؛ بدعوة الحوار الثقافي الذي تديره الكاتبة الروائية هالة البدري مع: الناقد والروائي المغربي الكبير الدكتور شعيب حليفي، رئيس مختبر السرديات المغربي بالدار البيضاء، ويبدأ الحوار في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء 29 يونيو الحالي؛ ويُعقد أون لاين عبر تطبيق زووم.

وشعيب حليفي أحد الروائيين المغاربة الذين أسهموا في تجديد السرد المغربي بنصوص روائية ومن رواياته:، زمن الشاوية، مساء الشوق، مجازفات البيزنطي، رائحة الجنة، تخمينات مهملة، أنا أيضًا،، كتاب الأيام، أسفار لا تخشى الخيال، تراب الوتد، لا أحد يستطيع القفز فوق ظله، لا تنس ما تقول.

وشعيب حليفي أستاذ جامعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ويرأس مختبر السرديات وتكوين الدكتوراه حول السرديات ومنسق ماستر السرد الأدبي والأشكال الثقافية ورئيس تحرير مجلة سرود، أصدر في مجال النقد الأدبي مجموعة من المؤلفات، منها: شعرية الرواية الفانتاستيكية – الرحلة في الأدب العربي – هوية العلامات، في العتبات وبناء التأويل- مرايا التأويل – عتبات الشوق- ثقافة النص الروائي.