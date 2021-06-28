فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 36 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
تعقد لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس ومقررها الدكتور حسين حمودة؛ بدعوة الحوار الثقافي الذي تديره الكاتبة الروائية هالة البدري مع: الناقد والروائي المغربي الكبير الدكتور شعيب حليفي، رئيس مختبر السرديات المغربي بالدار البيضاء، ويبدأ الحوار في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء 29 يونيو الحالي؛ ويُعقد أون لاين عبر تطبيق زووم.
وشعيب حليفي أحد الروائيين المغاربة الذين أسهموا في تجديد السرد المغربي بنصوص روائية ومن رواياته:، زمن الشاوية، مساء الشوق، مجازفات البيزنطي، رائحة الجنة، تخمينات مهملة، أنا أيضًا،، كتاب الأيام، أسفار لا تخشى الخيال، تراب الوتد، لا أحد يستطيع القفز فوق ظله، لا تنس ما تقول.
وشعيب حليفي أستاذ جامعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ويرأس مختبر السرديات وتكوين الدكتوراه حول السرديات ومنسق ماستر السرد الأدبي والأشكال الثقافية ورئيس تحرير مجلة سرود، أصدر في مجال النقد الأدبي مجموعة من المؤلفات، منها: شعرية الرواية الفانتاستيكية – الرحلة في الأدب العربي – هوية العلامات، في العتبات وبناء التأويل- مرايا التأويل – عتبات الشوق- ثقافة النص الروائي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “حوار ثقافي” مع الكاتب المغربي شعيب حليفي.. الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.