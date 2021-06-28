فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:09 مساءً - احتفل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعيد ميلاد البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط الفريق الأول، والذي أتم عامه الـ30 اليوم الاثنين، وسط مسيرة حافلة بالإنجازات بقميص السكاي بلو.
وكتب الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على فيديو يتضمن أبرز لقطات اللاعب في مسيرته مع السماوي هذا الموسم: “عيد ميلاد للذهبي كيفين دي بروين، للاحتفال بعيد ميلاده الـ 30 شاهد كل أهدافه وتمريراته الحاسمة هذا الموسم”.
وغادر دي بروين أمس ملعب مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره البرتغال، منذ لحظات قليلة؛ بسبب الإصابة، وذلك في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وتم استبدال دي بروين في وقت مبكر من الشوط الثاني، بعد تلقيه ضربة قوية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضد البرتغال.
الأهلي يصرف مكافأة الصعود للنهائي الإفريقي قبل مواجهة بيراميدز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مانشستر سيتي يحتفل بعيد ميلاد كيفين دي بروين الـ30 (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.