فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 29 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم، قائلا: “النهاردة يوم الرياضة العالمي”، وذلك على خلفية التصويت على مشروعات القوانين “وقوفا”.
كما وافق مجلس النواب على قوانين: صندوق الطوارئ الطبية، صندوق الوقف الخيري، صندوق الصكوك السيادية، المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك في أثناء التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعها، ووردت فيها ملاحظات مجلس الدولة، كذلك إعادة المداولة في بعضها.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جبالي يمازح النواب: “النهاردة يوم الرياضة العالمي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.