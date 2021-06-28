تراند الفن: جبالي يمازح النواب: “النهاردة يوم الرياضة العالمي”

مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم، قائلا: “النهاردة يوم الرياضة العالمي”، وذلك على خلفية التصويت على مشروعات القوانين “وقوفا”.

كما وافق مجلس النواب على قوانين: صندوق الطوارئ الطبية، صندوق الوقف الخيري، صندوق الصكوك السيادية، المحكمة الدستورية العليا.

جاء ذلك في أثناء التصويت النهائي على عدد من مشروعات القوانين التي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعها، ووردت فيها ملاحظات مجلس الدولة، كذلك إعادة المداولة في بعضها.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.