تراند الفن: بالفيديو.. 7 خطوات للحصول على رعاية طبية متكاملة عن بُعد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:09 مساءً - حددت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، 7 خطوات للحصول على رعاية طبية وخدمة متكاملة عن بٌعد من خلال خدمة “العيادات عن بُعد”.

وأوضحت صحة جدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للتدوينات القصيرة خطوات استخدام خدمة العيادات عن بُعد من خلال تحميل تطبيق صحتي عبر متجري أندرويد وآبل.

وتبدأ بحجز الموعد من قبل المنشآة الصحية ويمكن معاينة الموعد في الرسالة النصية، ومن ثم الدخول على خدمة المواعيد عن بعد لحضور الموعد المجدول، وبعد الموافقة على الإقرار يمكن للمستفيد الانضمام إلى الموعد بعد قراءة تعهد المريض والضغط على موافق.

ويمكن للمريض الانضمام إلى الموعد بالضغط على أيقونة الانضمام قبل 15 دقيقة من الموعد، وتتطلب خدمة العيادات عن بُعد الوصول إلى الكاميرا والمايكروفون، وأخيرا يبدأ الموعد عند قبول المكالمة بين الطبيب والمريض.

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