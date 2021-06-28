تراند الفن: البنك الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:09 مساءً - يبدأ فريق البنك الأهلي، استعداداته اليوم؛ لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، بلا راحة بعد المباراة التي خاضها مساء أمس الأحد، أمام نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.

ورفض خالد جلال منح لاعبي البنك الأهلي أي راحة، عقب الفوز الذي حققه على حساب نظيره طلائع الجيش، ليبدأ مباشرة الاستعداد للقاء المصري البورسعيدي.

ويواجه البنك الأهلي نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

كان البنك الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري، ليحتل المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

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