نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الاثنين الموافق 28 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من عروض بنده اليوم من خلال موقع ثقفني حيث تعد من العروض الهامة والمميزة في المملكة العربية السعودية حيث ان هناك اقبال كبير من المواطنين كي يستفيدوا من تلك الخصومات والتخفيضات علي جميع السلع و المنتجات الغذائية كالفواكه والخضروات و جميع انواع اللحوم والأسماك والأدوات الكهربائية والمنزلية بخصومات تصل الي 50% في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده والتي تنهي يوم الثلاثاء فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة وانتهاء العرض.

عروض بنده اليوم

تشمل عروض بنده جميع ما يحتاجه كل منزل في المملكة العربية السعودية من ادوات غذائية كالفواكه مثل التفاح والعنب و البرتقال والكمثري و البطيخ والتمر والجوافه كما تحتوي ايضا علي جميع الخضروات الطازجه و المتنوعه كالخيار والجزر و جميع أنواع اللحوم والأسماك بخصومات كبيره للغاه كي يستفيد الجميع من تلك المنتجات و من ضمنها أيضا جميع أدوات ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء والمنظفات.

مجله عروض بنده

تحتوي عروض بنده علي معجون الطماطم و شكولاته كت كات و الحليب المجفف كامل الدسم و البطاطس الشيدر و اللحم التونا بالزيت النباتي و صدور الدجاج و و مكرونه ايطاليانو كما تقدم ايضا المشمش الأردني بسعر 7.95 ريال سعودي و الخوخ الأردني و علب عنب ابيض محلي بسعر 3.95 ريال سعودي و عنب احمر بسعر 4.95 ريال سعودي و القرفة المطحونة و حليب عضوي كامل الدسم بسعر9.95 ريال سعودي.

تضم عروض بنده جميع أنواع الألبان والجبن حيث تقدم لعملائها جبن فيتا و جبن عكاوي و جبن براميلي بسعر 24.95 ريال سعودي و وجبن رومي بسعر 32.95 ريال سعودي و زبده غير مملحه و جبن شيدر بسعر 44.95 ريال سعودي و و زيتون اسود و ومخلل خضار مشكل بسعر 9.95 ريال سعودي.

كانت هذه عروض بنده اليوم والتي قدمناها لحضراتكم من خلال هذا المقال والذي يحتوي علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية التي يحتاجها كل بيت كي تسفيدوا من تلك العروض و الخصومات المقدمة من متاجر واسواق بنده وهايبر بنده في مكه و الرياض و جده وجميع المدن الأخري حيث يستمر هذا العرض حتي يوم الثلاثاء فسارعوا في الحصول علي هذه المنتجات قبل انتهاء الكميه و نفاذها.