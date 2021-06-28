تراند الفن: تقارير إنجليزية: مانشستر سيتي يضم جريليش مقابل 88 مليون إسترليني

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏46 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

كشف موقع “caught offside” الإنجليزي، التفاصيل الأخيرة لتوقيع جاك جريليش قائد فريق أستون فيلا لنادي مانشستر سيتي، وذلك في إطار الانتقالات الصيفية. وأفاد الموقع في تقريره، بأن جريليش وقع منذ ساعات قليلة على عقود انضمامه لمانشستر سيتي بقيمة 88 مليون يورو لمدة 4 مواسم، وسيتم إعلان الصفقة فور انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. وخاض جريليش 26 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” بالموسم المنقضي، وسجل خلالهم ستة أهداف، وساهم بـ12 تمريرة حاسمة. ويمثل جريليش منتخب الأسود الثلاثة ضد نظيره الألماني، غدًا الثلاثاء، على ملعب ويمبلي ضمن منافسات دور الستة عشر من يورو في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. كايزر تشيفز: قرار الحظر لا يتضمن الرياضة والتدريبات.. ونستعد لنهائي الأبطال يوم 17 يوليو (خاص)

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