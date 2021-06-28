تراند الفن: ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في أسوان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏15 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة. وأسفرت الحملة، عن ضبط 4 متهمين بحوزتهم 4 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.300جرام ،20 جرام هيروين، وذلك في عدة حملات أمنية على مستوى المحافظة بناء على توجيهات اللواء عصام عثمان مدير الأمن وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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