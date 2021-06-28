تراند الفن: جماهير إيفرتون تهدد رافا بينيتيز بشأن تولي المهمة الفنية للفريق

هددت جماهير نادي إيفرتون الإنجليزي، الإسباني رافا بينيتيز المُرشح الأول لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق في الموسم المقبل؛ وذلك من أجل منعه من التوقيع على العقود لمعارضتهم له.

ورفعت جماهير إيفرتون لافتة أمام منزل بينيتيز الذي يعيش فيه رفقة عائلته قائلة: “نعرف أين تعيش لا توقع العقود”.

تهديد جماهير إيفرتون

و‏حسب ما أكدته شبكة “سكاي سبورتس” منذ ساعات، فإنه من المقرر تعيين رافا بينيتيز مدربًا جديدًا لنادي ايفرتون خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن بينيتيز من مواليد 16 أبريل عام 1960 وهو مدرب كرة قدم إسباني ولاعب كرة قدم سابق يُدّرب نادي داليان ييفانج في الدوري الصيني الممتاز.

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