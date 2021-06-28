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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 51 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مدرب سباحة في نادي الأهلي قتل زميلا له عقب انتصار فريقهم في مباراة كرة القدم مع نادي الترجي التونسي مساء يوم السبت.
وأمرت جهات التحقيق بحبس مدرب سباحة بالنادي الأهلي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالتسبب في وفاة زميله المدرب، بعدما وجه له طعنات قاتلة أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بحسب الوطن نيوز.
وبحسب التحريات والتحقيقات التي جرت في الحادث، احتفل المتهم والمجني عليه بمقر النادي في الشيخ زايد بفوز الأهلي في المباراة التي جمعتها مع الترجي التونسي في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ثم خرجا إلى الشارع وبدأ المجني عليه في مطالبة المتهم بباقي أموال دراجة نارية اشتراها من الضحية.
وذكرت التحريات أن الطرفين تبادلا السب والقذف ثم تشاجرا سويا بسبب الخلاف المالي حتى قام الجاني بتوجيه طعنات للمجني عليه أودت بحياته، واتصل أحد المارة بالنجدة حيث انتقلت إلى هناك رفقة قوة من المباحث، وتمكنت من القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جريمة داخل النادي الأهلي المصري .. مقتل مدرب على يد زميله والكشف عن دوافعه! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.