تراند الفن: بعد كونراد.. مارسيليا يفاوض برشلونة لضم أومتيتي في الصيف

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة

بدأ نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مفاوضاته بشأن ضم الفرنسي صاموئيل أومتيتي لاعب فريق برشلونة الإسباني في الانتقالات الصيفية، وذلك كثاني الصفقات من الفريق الكتالوني في موسم الانتقالات الجاري. وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها صباح اليوم الأثنين، أن اسم أومتيتي ظهر أثناء مفاوضات برشلونة مع مارسيليا بشأن كونراد في أوقات معينة، وخاصة أن الفريق الكتالوني استبعد بالفعل أومتيتي من خطط الموسم القادم. ووصل منذ لحظات الأمريكي كونراد نجم فريق برشلونة الإسباني، إلى مقر نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لتوقيع العقود للانضمام إلى أحد كبار أندية الدوري الفرنسي الممتاز “ليج1″، في إطار ميركاتو الصيف. والتقطت الكاميرات اللاعب الأمريكي أثناء الدخول إلى النادي لتوقيع العقود بعد إتمام الكشف الطبي واجتيازه بإجدى مستشفيات مدينة مارسيليا. كايزر تشيفز: قرار الحظر لا يتضمن الرياضة والتدريبات.. ونستعد لنهائي الأبطال يوم 17 يوليو (خاص)

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