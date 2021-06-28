تراند الفن: توضيح مهم من «الصحة» بشأن اللقاحات الضرورية للحجاج والمدة الزمنية بينها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أكد حساب “الصحة 937” التابع لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه لا يتعارض أخذ الحجاج لقاح الإنفلونزا مع تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، ولكن لابد من وجود فاصل زمني بينهما.

وتفاعل حساب “الصحة 937” عبر تويتر مع استفسار يقول صاحبه: “‏‎هل هناك ضرر من أخذ ٣ لقاحات خلال فترة وجيزة قبل أيام الحج؟ الجرعة الثانية من لقاح كورونا/ الحمى الشوكية/ الإنفلونزا”.

وأجاب حساب الوزارة: “لا يتعارض أخذ لقاح الانفلونزا مع لقاح فيروس كورونا إلا أنه يفضل أن يكون بينهما فاصل زمنى بعدة أيام (٢ إلى ٤ أيام) لتقليل احتمال الآثار الجانبية المشتركة مثل الحرارة وآلام الجسم”.

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