تراند الفن: بريطانيا تحظر بورصة بينانس” للعملات الرقمية لعدم حصولها على موافقة مسبقة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أعلنت بريطانيا أن سبب حظر منصة بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية فى العالم هو عدم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات التنظيمية من البريطانية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” أن هيئة السلوك المالى البريطانية (FCA) قررت حظر منصة Binance أكبر بورصة عملات رقمية فى العالم.

وأوضحت الهيئة التنظيمية أن المنصة لا يمكنها إجراء أى “نشاط منظم” فى المملكة المتحدة.

وحذرت هيئة السلوك المالى البريطانية المتداولين فى البلاد من التعامل مع الشركة، وحظرت بورصة العملات المشفرة من القيام بأي نشاط منظم في البلاد دون موافقة خطية مسبقة من هيئة السلوك المالى.

كما حذرت المستثمرين من الإعلانات عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعى التى تعد بعوائد عالية على الاستثمارات في الأصول المشفرة أو المنتجات ذات الصلة بالأصول المشفرة.

وقالت إن معظم الشركات التى تعلن عن استثماراتها وتبيعها في الأصول المشفرة غير مصرح بها من قبل هيئة السلوك المالى.