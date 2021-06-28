تراند الفن: إدريس الدريس ينتقد “التنمر والعنف اللفظي” الذي تعرض له الوهيبي : ” دعونا نتجادل بالتي هي أحسن”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت المرصد 4 زيارة

صحيفة المرصد : علق الإعلامي إدريس الدريس على الجدل المثار والهجوم الشديد الذي تعرض له مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي بعد تصريحاته عن التقاعد المبكر. وقال “الدريس” في تغريدة عبر حسابه بتويتر : “ماواجهه نادر الوهيبي من تنمر وعنف لفظي – حتى مع كونه قد أخطأ ولم يحسن التعبير عن أزمة التقاعد عندنا – إلا ان ماتعرض قد يكون سبباً في كبح حرية التعبير وقد يجعل المسؤول عندنا يغص بالمعلومة حتى لايتم رجمه بجارح الكلام ، دعونا نتجادل بالتي هي أحسن”.

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