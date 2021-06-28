تراند الفن: السلطات الاسترالية تعقد اجتماعًا عاجلًا بسبب تفشي سلالة دلتا الهندية بالبلاد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أعلنت لجنة الاستجابة لفيروس كورونا المستجد باستراليا، عقد اجتماعًا طارئًا اليوم الاثنين؛ بسبب تفشي سلالة دلتا الهندية شديدة العدوى في جميع أنحاء البلاد؛ مما أدى إلى إغلاق سيدني، أكبر مدينة أسترالية، مع تجديد القيود في أماكن أخرى.

يخضع أكثر من 20 مليون أسترالي، أو نحو 80% من السكان الآن لشكل من أشكال الإغلاق أو القيود المتعلقة بـ كوفيد 19، حيث يتصارع المسئولون مع تفشي كورونا في كل ولاية أو إقليم تقريبًا.

أستراليا تواجه حربًا ضد دلتا

ومن جانبه، قال وزير الخزانة الفيدرالي، جوش فرايدنبرغ لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الاثنين: “أعتقد أننا ندخل مرحلة جديدة من هذا الوباء، مع سلالة دلتا الأكثر عدوى”، مضيفًا أن أستراليا تواجه وقتًا حرجًا في حربها ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح “فريدنبرج” أن لجنة الأمن القومي، التي يرأسها رئيس الوزراء سكوت موريسون، سيطلع عليها كبير المسئولين الطبيين في البلاد في وقت لاحق من يوم الاثنين.

بدأت سيدني، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا وعاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، إغلاقًا لمدة أسبوعين خلال عطلة نهاية الأسبوع.